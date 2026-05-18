Bloomberg рассказал о фонде, контролирующем стратегические отрасли Киева

Хедж-фонд VR Capital создал прочные позиции на украинском рынке облигаций, что дает ему огромное влияние, сообщает Bloomberg.
Хедж-фонд специализируется на инвестициях в проблемные компании и государственные структуры, скупая ценные бумаги, часто долговые обязательства, по низким ценам. VR Capital занял доминирующее положение на украинском рынке корпоративного долга. Владея крупными долями в облигациях «Украинских железных дорог» и государственной компании «Нафтогаз» (VR играет значительную роль и в переговорах компании с держателями облигаций о реструктуризации долга), фонд имеет значительное влияние на крупнейшие и наиболее стратегически важные украинские госпредприятия. Основатель VR Capital Ричард Дейц известен как один из самых влиятельных инвесторов в проблемные долги на развивающихся рынках.
«Речь идет о деньгах, предоставленных инвесторами на разумных коммерческих условиях. Они не начинали войну и тоже заслуживают внимания», — сказал Дейц в интервью Bloomberg. «Мы не можем утверждать, что погашение долга представляет собой какую-либо форму извлечения прибыли. Это очень скользкая дорожка, которая заканчивается отсутствием первичного рынка кредитования», — добавил он.
С ним не согласна заместитель гендиректора Центра экономической стратегии в Киеве Мария Репко. «Выживание сейчас для украинцев важнее, чем несколько сотен дополнительных базисных пунктов по их облигациям в будущем», — подчеркнула она.
VR Capital не раскрывает, средствами на какую сумму он управляет. Однако Дейц оценил инвестиции в диапазоне от $5 млрд до $8 млрд.
В 1990-е Дейц работал в Москве в Credit Suisse, затем стал соучредителем инвестиционного банка Renaissance Capital. В 1998 году, в год дефолта, он основал VR Capital. Дейц жил в России до 2013 года.
Фонд участвовал в реструктуризации государственного долга Украины в 2000 году и продолжал инвестировать с тех пор. После 2013 и 2014 годов Дейц начал расширять свои позиции в стране, участвуя в реструктуризации нескольких корпораций, двух государственных банков, а в 2015 году — «Украинских железных дорог».
К 2022 году около 20% активов VR было размещено на Украине. Международные инвесторы, финансовые и юридические консультанты, а также трейдеры сообщили Bloomberg, что хедж-фонд выступает крупнейшим и наиболее влиятельным инвестором на украинском рынке корпоративного долга. В настоящее время у VR нет инвестиций в России.
VR Capital участвует в продолжающейся реструктуризации «Укрэнерго». Оператор достиг соглашения со своими кредиторами, включая VR, почти год назад после дефолта по долгам в 2024 году. Планировалось, что реструктуризация будет завершена к июлю того же года, но в том же месяце компания объявила о необходимости отложить сделку. Она до сих пор не реализована, но «Укрэнерго» надеется завершить ее к концу июня этого года.
Два консультанта украинских заемщиков рассказали Bloomberg, что их клиенты не любят работать с VR и его основателем. «Когда наши украинские клиенты слышат, что Ричард Дейц собирается сесть напротив них, их это совершенно пугает», — сказал один из них. Дейц на это ответил, что, если бы контрагенты рассчитывали на переговоры с ним и его командой, «это, вероятно, стало бы сигналом того, что мы не очень хорошо справляемся со своей работой». По его словам, в начале конфликта некоторые украинские заемщики ожидали уступок от кредиторов, считая, что любые их просьбы будут удовлетворены. «Мы придерживались другой точки зрения. Мы считали, что даже в этих обстоятельствах обсуждение должно основываться на определенных принципах, показателях и экономической реальности… Украина сейчас находится в чрезвычайных обстоятельствах, но это не значит, что нужно отбрасывать все правила», — говорит он.
«Наступит день, когда всему этому придет конец, и для украинских компаний важно иметь доступ к рынку, — считает основатель VR. — Если мы все полностью откажемся от правил, это затруднит возвращение к нормальным отношениям с рынком. Потребности Украины в капитале после войны будут колоссальными, и она справедливо будет искать финансирование на рынке».
«Частные рынки важны, но они не могут обеспечить и близко того объема финансирования, который необходим для восстановления», — парировала Репко.
