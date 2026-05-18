Система обороны Литвы проморгала проникновение дрона

По словам Каунаса, литовские ВВС интегрировали закупленные и уже имеющиеся в стране радары и средства противодействия беспилотникам в единую систему всего два месяца назад.
Он добавил, что малые размеры и низкая высота полёта дронов не позволяют гарантировать их стопроцентное выявление.
Ранее Life.ru рассказывал, что в восточной части Литвы нашли обломки беспилотника, который, предварительно, может быть украинским. Напомним, что литовский президент Гитанас Науседа требует немедля сбивать все дроны, которые залетают на территорию республики.
