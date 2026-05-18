Система обороны Литвы проморгала проникновение дрона

Вечером 17 мая в воздушное пространство Литвы проник дрон, который не был зафиксирован системой контроля, сообщил национальному радио LRT министр обороны Робертас Каунас. Он отметил, что системе нужно время для полной настройки обнаружения.

Источник: Life.ru

По словам Каунаса, литовские ВВС интегрировали закупленные и уже имеющиеся в стране радары и средства противодействия беспилотникам в единую систему всего два месяца назад.

Он добавил, что малые размеры и низкая высота полёта дронов не позволяют гарантировать их стопроцентное выявление.

Ранее Life.ru рассказывал, что в восточной части Литвы нашли обломки беспилотника, который, предварительно, может быть украинским. Напомним, что литовский президент Гитанас Науседа требует немедля сбивать все дроны, которые залетают на территорию республики.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

