Саудовская Аравия сбила три иранских дрона

Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили три беспилотника, запущенных Ираном в воскресенье, 17 мая, сообщило Министерство обороны королевства в соцсети Х.
Согласно сообщению, три беспилотника были сбиты после вторжения в воздушное пространство страны. По данным представителя оборонного ведомства генерал-майора Турки аль-Малики, дроны были запущены с территории Ирака.
В ответ на атаку Эр-Рияд оставляет за собой право на ответ в выбранное время и в выбранном месте, заявил аль-Малики. Королевство готово принять все необходимые меры для защиты суверенитета и безопасности своих граждан и жителей.
14 мая Reuters узнал, что Саудовская Аравия наносила удары по целям в Ираке, связанным с шиитскими ополчениями, поддерживаемыми Тегераном, во время иранского конфликта. Источник агентства рассказал, что некоторые удары были нанесены примерно во время заключения соглашения о прекращении огня между Ираном и США 7 апреля.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».