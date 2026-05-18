Глава евродипломатии Кая Каллас не сможет представлять Евросоюз на возможных переговорах с Россией по Украине из-за своей антироссийской позиции. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, в ЕС уже обсуждают, кто мог бы выступить переговорщиком от сообщества. Среди возможных кандидатов называют бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александера Стубба, бывшего главу Европейского центрального банка и экс-премьера Италии Марио Драги.
«К сожалению, она (Каллас — прим.ред.) сама вычеркнула себя из списка (переговорщиков — прим.ред.)», — заявил неназванный дипломат ЕС.
Другие собеседники Politico допустили, что посредниками могли бы стать министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде или глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Окончательного решения по этому вопросу пока нет.
Напомним, в Кремле допускали участие разных политиков в возможном диалоге между Европой и Россией. Как отмечал секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главное условие для такого переговорщика — политическое желание восстановить контакты. А говорить о конкретных кандидатурах пока рано.