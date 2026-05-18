Сильный пожар произошел на складе пиротехники под Днепропетровском

В Днепропетровской области Украины произошел пожар на складе пиротехники. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Ганжа. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.
Возгорание началось в Днепровском районе. По данным Ганжи, на складе хранилась пиротехническая продукция. До этого украинские СМИ писали о нескольких взрывах в регионе в ночь на понедельник.
«Произошел пожар», — написал Ганжа в своем.
Другие подробности в сообщении не приводятся. Информации о пострадавших также нет.
Ранее сообщалось, что 24 апреля в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Тогда сигнал тревоги действовал в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины. Украинские СМИ также писали о взрывах в Днепропетровске, Харькове, Одессе и некоторых других городах.