За Ермака внесли полную сумму залога

В Высшем антикоррупционном суде Украины сообщили изданию «Общественное», что внесена полная сумма залога за бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Установленные судом 140 млн гривен (около $3,1 млн) перечислены.

Источник: РИА "Новости"

Журналист Михаил Ткач в своем Telegram-канале отметил, что на залог для экс-главы офиса собрали более 154 млн гривен (около $3,5 млн). «Около 200 платежей. В частности, есть взносы по одной копейке. Общая сумма свыше 154 млн», — написал он.

11 мая Ермаку предъявили обвинение по делу об отмывании 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. 14 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 140 млн гривен (около $3,1 млн). Предполагалось, что средства для экс-главы офиса соберут оперативно, и он не останется в СИЗО. В суде Ермак заявлял, что рассчитывает на помощь друзей и знакомых. Однако, как писали украинские СМИ, сбор средств затянулся, и офис Зеленского задействовал все доступные ресурсы. Залог не успели внести до выходных, в результате Ермак провел в СИЗО четыре ночи.