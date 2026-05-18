За Ермака внесли полную сумму залога

11 мая Ермаку предъявили обвинение по делу об отмывании 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. 14 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 140 млн гривен (около $3,1 млн). Предполагалось, что средства для экс-главы офиса соберут оперативно, и он не останется в СИЗО. В суде Ермак заявлял, что рассчитывает на помощь друзей и знакомых. Однако, как писали украинские СМИ, сбор средств затянулся, и офис Зеленского задействовал все доступные ресурсы. Залог не успели внести до выходных, в результате Ермак провел в СИЗО четыре ночи.