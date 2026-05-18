ФСБ сообщила об изъятии более 50 sim-боксов украинских кол-центров

Сотрудники Федеральной службы безопасности с начала 2026 года изъяли в различных регионах страны более 50 sim-боксов и около 8 тысяч sim-карт, которые использовались украинскими кол-центрами для организации диверсионно-террористической деятельности на территории России.

Как сообщили в ведомстве, оборудование применялось для обзвона граждан и координации противоправных действий, скрывая местоположение организаторов. Sim-боксы перенаправляли трафик через российские номера, имитируя звонки внутри страны.

ФСБ и правоохранители ликвидировали технические узлы в нескольких регионах, установив причастных к обслуживанию оборудования и распространению sim-карт.

Украинские кол-центры используют технологии для мошенничества, диверсий, распространения ложных сообщений о терактах и дестабилизации обстановки.

Напомним, в марте 2026 года было задержано 200 человек, участвующие в работе SIM-боксов и регистрирующие на себя SIM-карты. Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко призвала граждан не поддаваться на обещания легкого заработка, предупредив о необратимых последствиях уголовной ответственности.