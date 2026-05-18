Вторжение США на Кубу: что известно о планах Трампа

Что известно о ситуации на Кубе и планах США
Оба повода могут стать основанием для вторжения на Кубу со стороны США.
Вашингтон намеревается предъявить обвинения Раулю Кастро. Одного из лидеров Кубинской революции считают связанным с атакой на два самолета эмигрантской организации «Братья приходят на помощь» в 1996 году, в результате которой они потерпели крушение. Если Минюст США добьется предъявления обвинения Кастро, то его арест могут осуществить по сценарию захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает New York Times.
Вооружение беспилотниками и потенциальная возможность ударов дронами по военным объектам США также может стать поводом для старта военной операции. Axios сообщает, что в США уже оценивают риск применения кубинцами ударных БПЛА. По данным источника издания, в Белом доме считают, что беспилотники могут быть использованы для атак по американской базе в Гуантанамо или по военной базе Ки‑Уэст во Флориде. Кроме того, источник Axios сообщил, что на Кубе могут находиться иранские инструкторы. «Западное полушарие не может быть площадкой наших противников», — сказал он.
Ранее заместитель главы кубинского МИД Карлос де Коссио заявил, что военная агрессия против Кубы оправдывается антикубинскими властями, а в адрес правительства острова направляются нелепые обвинения. Он подчеркнул, что Куба, если подвергнется нападению, будет действовать в соответствии с принципом самообороны.
Перспектива военной агрессии со стороны США оценивается на Кубе на фоне экономической блокады. На острове практически полностью исчерпаны запасы нефти, что стало причиной протестов населения.
Мнения экспертов
Политолог Константин Блохин полагает, что США не будут проводить военную операцию на Кубе или вторгаться на остров для захвата Рауля Кастро, которому исполнилось 94 года.
По словам эксперта, сообщения в СМИ о планах Белого дома арестовать Кастро — не более чем слухи и версии.
«Во‑первых, надо иранскую проблему решить. Во‑вторых, Куба — не такой лакомый кусок, как та же Венесуэла, Гренландия, тот же Иран. Поэтому я думаю, что это сейчас просто муссируется, чтобы поддерживать контекст, чтобы кубинцы не расслаблялись. Не думаю, что они решатся вообще Кубу как‑либо трогать до окончания войны с Ираном», — объяснил Блохин изданию NEWS.ru.
Эксперт считает, что и после завершения кампании в Иране США не будут нападать на Кубу, предпочтя сосредоточить внимание на Гренландии, установление контроля над которой будет выигрышнее.
«С Кубой они могут себе позволить сосуществовать, как и все прежние администрации США. Нужно понимать, что сегодняшняя Куба — это не Куба прошлых десятилетий, накачанная оружием», — заключил Блохин.
Политолог‑американист Малек Дудаков обратил внимание, что в США готовятся к дроновой войне с Кубой. По мнению разведывательного сообщества Штатов, кубинцы в случае эскалации направят на американские военные базы беспилотники. Эксперт уточнил, что расстояние от Кубы до берегов Флориды, где располагаются военные объекты американцев, составляет 140−150 км. Целью удара также может стать военная база Гуантанамо, которая располагается на Кубе.
Дудаков допустил, что Куба в ответ на агрессию может действовать по сценарию Ирана — перекрыть Флоридский пролив.
«Хоть возможности кубинцев ограничены — у них пока нет такой обширной дроновой индустрии, как у иранцев. Через Флоридский пролив идут поставки углеводородов из Карибского бассейна, его перекрытие обрушит нефтяную индустрию США», — объяснил политолог на своем канале в Telegram.
Эксперт отметил, что в Вашингтоне уже используют дроновую панику как основание для начала военной операции на Кубе, но пока часть военных специалистов выступает против: открытие второго фронта в ситуации, когда все ресурсы направляются на борьбу с Ираном, имеет высокие риски.
При этом Дудаков объяснил, что Пентагон так и не обеспечил вооруженные силы защитой от дронов. Подавлять беспилотники в американской армии могут противоракетными комплексами, но они находятся в дефиците.
По мнению американиста, конфликт с Гаваной, если Вашингтон в него вступит, может пойти не по плану Белого дома, как это уже произошло с Ираном.
«Тут последствия войны напрямую затронут саму Америку, ведь это уже не далекая заморская кампания», — резюмировал эксперт.
Научный сотрудник ИСРН Марина Черных полагает, что конфликт на Ближнем Востоке защищает Кубу от военной агрессии США, но давление на остров будет усиливаться.
В разговоре с «Ведомостями» эксперт высказала уверенность, что кубинцы в случае вмешательства Вашингтона окажут сопротивление. Она обратила внимание, что Дональда Трампа и его команду от нападения на Кубу могут останавливать возможные последствия: в случае агрессии в отношении острова в Штаты хлынет поток беженцев, что негативно скажется на рейтинге президента.
По прогнозу Черных, если Трамп не откажется от плана «взять» Кубу, то он попробует его реализовать уже после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года.
Она добавила, что Трамп будет добиваться реальной смены режима, освобождения политзаключенных и разрыва связей Кубы с Россией и Китаем, тогда как Гавана в настоящее время может предложить только сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с поставками наркотиков.