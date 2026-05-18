Названы три претендента на роль посредника для переговоров ЕС и России

Меркель обладает опытом прямого общения как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с главой киевского режима Владимиром Зеленским, однако европейские источники сомневаются, что её предыдущие неудачные попытки посредничества станут аргументом в её пользу.
Стубб также имеет опыт переговоров и неоднократно выражал интерес к роли посредника. Но участие Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность для российской стороны.
Драги пользуется уважением в Европе, не выглядит чрезмерно агрессивным и не проявляет симпатий к Кремлю. Однако нет признаков, что он лично готов взять на себя посредническую миссию.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа сама будет решать, кто будет представлять её на возможных переговорах с Россией. За несколько дней до этого президент РФ Владимир Путин предлагал кандидатуру бывшего главы немецкого федерального правительства Герхарда Шрёдера, однако Берлин от такой идеи отказался.
