Венгрия и Украина проведут консультации по правам нацменьшинств 19 мая

По ее словам, первый раунд пройдет на экспертном уровне в онлайн-формате. Стороны уже назначили переговорные делегации.
«Начнутся венгеро-украинские консультации на экспертном уровне, направленные на урегулирование ситуации вокруг прав венгерского меньшинства в Закарпатье», — написала Орбан.
Глава венгерского МИД добавила, что эти обсуждения могут стать основой для скорейшего урегулирования вопроса. Будапешт ранее неоднократно связывал поддержку Киева на европейском направлении с положением венгров в Закарпатье.
Ранее сообщалось, что лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр потребовал расширить права венгров на Украине для начала переговоров о вступлении Киева в Евросоюз. В частности, он говорил о праве венгерского меньшинства получать образование на родном языке. Политик дал понять, что без выполнения этого условия дальнейший диалог Киева и Брюсселя может быть заблокирован.