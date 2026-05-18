В ГД раскрыли главный страх Зеленского в украинском конфликте

Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что главный страх Владимира Зеленского связан с исходом украинского конфликта. По мнению парламентария, украинский лидер опасается победы России, так как для него это обернется политическим крахом или даже гибелью.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Зеленский боится, что украинский конфликт скоро закончится. Думаю, он не сомневается в победе России. Больше всего на Западе боятся такого исхода событий», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Колесник подчеркнул, что завершение боевых действий и успех Москвы являются для Зеленского прямой угрозой. Он пояснил, что речь идет о потере власти или даже, возможно, жизни. Вмешиваться в этот процесс не нужно — с главой киевского режима, по словам депутата, разберется сам Запад.

Политик также обратил внимание на масштаб противостояния. Он отметил, что против России сейчас фактически действуют полсотни стран: эти государства поставляют Киеву военную технику, оружие и наемников, проводят учения у границ РФ и пытаются вскрыть систему ПВО. Однако, как уточнил Колесник, на этом направлении они проигрывают. Для этих стран победа Москвы станет стратегическим поражением, хотя Владимир Путин не раз заявлял, что Россия готова к переговорам — достаточно просто поднять трубку.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью «Известиям» рассказал, что Москва не получала от Киева сообщений о готовности к проведению нового этапа переговоров по разрешению украинского кризиса.