«Зеленский боится, что украинский конфликт скоро закончится. Думаю, он не сомневается в победе России. Больше всего на Западе боятся такого исхода событий», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Колесник подчеркнул, что завершение боевых действий и успех Москвы являются для Зеленского прямой угрозой. Он пояснил, что речь идет о потере власти или даже, возможно, жизни. Вмешиваться в этот процесс не нужно — с главой киевского режима, по словам депутата, разберется сам Запад.
Политик также обратил внимание на масштаб противостояния. Он отметил, что против России сейчас фактически действуют полсотни стран: эти государства поставляют Киеву военную технику, оружие и наемников, проводят учения у границ РФ и пытаются вскрыть систему ПВО. Однако, как уточнил Колесник, на этом направлении они проигрывают. Для этих стран победа Москвы станет стратегическим поражением, хотя Владимир Путин не раз заявлял, что Россия готова к переговорам — достаточно просто поднять трубку.