Трамп посоветовал Ирану его бояться

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует его опасаться. Соответствующее заявление республиканец сделал в интервью израильскому телеканалу Channel 13.

Источник: Reuters

«Иранцам следует бояться, я думаю, им следует остерегаться меня», — приводит слова Трампа канал.

Кроме того, на своей странице в Truth Social американский лидер опубликовал изображение карты Ближнего Востока. В центре карты находится Иран, в сторону которого направлены красные стрелки от соседних государств, включая Ирак, ОАЭ, Оман, Пакистан и Афганистан.

Ранее глава Белого дома разместил сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он в футболке Военно-морских сил США окружен кораблями. Подпись к публикации гласит: «Это было затишье перед бурей».

17 мая Трамп предупредил, что для иранцев «часы тикают» и им лучше поторопиться. Президент пригрозил нанести удар «гораздо сильнее, чем раньше», если Тегеран не представит более выгодные условия для заключения сделки. Трамп также отметил, что ожидает от Ирана обновленного предложения и рассчитывает, что оно окажется лучше предыдущего.

По данным Axios, во вторник, 19 мая, американский лидер проведет совещание с командой по национальной безопасности для обсуждения вариантов военных действий против Ирана. В субботу он уже встречался с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом в своем гольф-клубе в Вирджинии.

