Белорусские военные проводят тренировку по применению ядерного оружия

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Вооруженные силы Беларуси начали тренировку воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что тренировка ВС призвана повысить готовность применять современные средства поражения, в том числе специальные боеприпасы. Руководит тренировкой начальник Генштаба ВС — первый замминистра обороны.

«Цель тренировки — совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники — Sputnik) к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что во время тренировки предусмотрено привлечение воинских частей ракетных войск и авиации. В ходе взаимодействия с российскими военными будут отработаны вопросы по доставке ядерных боеприпасов и их подготовке к применению.

Также сообщается, что главная особенность тренировки заключается в проверке готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на территории всей Беларуси. При этом основной упор сделан на скрытность, перемещение на значительное расстояние, проведение расчетов для применения сил и средств.

По сообщению МО, мероприятие является плановым в рамках Союзного государства, при этом тренировка ВС не направляется против других стран и не угрожает безопасности в регионе.

Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
