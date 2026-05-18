Белорусские военные проводят тренировку по применению ядерного оружия

Уточняется, что тренировка ВС призвана повысить готовность применять современные средства поражения, в том числе специальные боеприпасы. Руководит тренировкой начальник Генштаба ВС — первый замминистра обороны.
«Цель тренировки — совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники — Sputnik) к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что во время тренировки предусмотрено привлечение воинских частей ракетных войск и авиации. В ходе взаимодействия с российскими военными будут отработаны вопросы по доставке ядерных боеприпасов и их подготовке к применению.
Также сообщается, что главная особенность тренировки заключается в проверке готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на территории всей Беларуси. При этом основной упор сделан на скрытность, перемещение на значительное расстояние, проведение расчетов для применения сил и средств.
По сообщению МО, мероприятие является плановым в рамках Союзного государства, при этом тренировка ВС не направляется против других стран и не угрожает безопасности в регионе.