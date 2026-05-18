Посол оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика ЕС с Россией

Пока рано говорить о кандидатах на переговоры с Россией от Евросоюза, в том числе о президенте Финляндии Александре Стуббе и экс-канцлере ФРГ Ангеле Меркель, так как Брюссель не изменил на деле свою антироссийскую политику. Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Источник: Reuters

Ранее газета Politico писала, что в числе потенциальных кандидатов на роль переговорщика с РФ в Брюсселе называют Меркель.

«Смотря с какой позиции они хотят ввести этот разговор. Если с той позиции, которая у них сегодня, то нам не нужны никакие переговорщики и никакой диалог, потому что никакого диалога не будет, если они не поменяют свою позицию», — подчеркнул он.

По мнению Долгова, на данный момент Европа продолжает вести антироссийскую линию, поэтому оснований для диалога пока нет.

«Пока они обсуждают очередной санкционный пакет антироссийский, пока оружие и деньги продолжают поступать Киеву, какой диалог в этой ситуации возможен? Это все игры такие, словесная эквилибристика со стороны некоторых европейских кругов», — отметил дипломат.

До этого газета Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника писала о том, что глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила себя как возможного переговорщика в диалоге с Россией.

Газета также приводит список возможных представителей ЕС на будущих переговорах — это Меркель, Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.

При этом три других европейских дипломата, с которыми общались журналисты, заметили, что из-за своей агрессивной риторики в отношении Москвы Каллас не сможет добиться соглашения с Россией.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше