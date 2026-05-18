Ильсур Метшин: «Продолжение дублера Горьковского шоссе — наш важнейший проект»

В Кировском районе Казани запланировано строительство следующего участка новой автомобильной дороги с путепроводом через железнодорожные пути. Он соединит дублер Горьковского шоссе с улицей Приволжской. Протяженность нового участка составит 1,5 километра, а ширина проезжей части будет варьироваться от 2 до 4 полос. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.