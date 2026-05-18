НАТО начинает военно-морские учения Dynamic Mongoose

Руководство маневрами взяло на себя Морское командование НАТО. В них задействованы более 10 надводных кораблей и подводных лодок, а также морская патрульная авиация. Свои силы направили Британия, Норвегия, США, Канада, Дания, Германия и Нидерланды. В числе участников — Первая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG1) и британский авианосец HMS Prince of Wales, сообщает «Интерфакс».