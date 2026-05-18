НАТО начинает военно-морские учения Dynamic Mongoose

Руководство маневрами взяло на себя Морское командование НАТО. В них задействованы более 10 надводных кораблей и подводных лодок, а также морская патрульная авиация. Свои силы направили Британия, Норвегия, США, Канада, Дания, Германия и Нидерланды. В числе участников — Первая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG1) и британский авианосец HMS Prince of Wales, сообщает «Интерфакс».
В альянсе уточнили: цель учений — подготовить силы к возможному противодействию подводным угрозам. В частности, отрабатывается предотвращение прорыва условного противника из северных районов Атлантики в южные.
Военные моряки стран-членов НАТО отработают совместный поиск и уничтожение вражеских субмарин. Действия развернутся в районе так называемой линии GIUK — это линия противолодочной обороны альянса в Северной Атлантике, которая проходит между Гренландией, Исландией и Великобританией. Вдоль нее размещена натовская гидроакустическая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System).
Противолодочные учения продлятся до 29 мая.
Также 18 мая в Финляндии недалеко от границы с Россией начинается второй этап сухопутных учений НАТО Saber Strike 26 с участием 4,5 тыс. военных. В маневрах принимают участие военнослужащие из Великобритании, США, Италии, Венгрии, Польши и Франции.