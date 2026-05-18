МИД Молдавии вызвал посла России из-за инцидента с БПЛА

МИД Молдавии вызвал посла России в Кишиневе Олега Озерова и вручил ему ноту в связи с нарушением воздушного пространства страны. Как сообщается в заявлении ведомства, 13 мая государственную границу пересек беспилотный летательный аппарат. Ответственность за данный инцидент молдавская сторона возложила на Россию.

Источник: Reuters

В заявлении МИДа уточняется, что дрон «пролетел над государственной границей в направлении Могилев-Подольского Винницкого района (Украины), в сторону села Сауча Окницкого района (расположен на северо-востоке Молдавии у границы с Украиной. — ред.)». Молдавские дипломаты запросили у российского посольства «официальные объяснения» и подчеркнули необходимость строгого соблюдения норм международного права.

В России претензии молдавской стороны относительно предполагаемого пролета БПЛА не комментировали.

