В Белоруссии стартовали учения сил ядерного сдерживания

В Белоруссии началась тренировка воинских частей, отвечающих за боевое применение ядерного оружия и ядерное обеспечение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, целью тренировки является повышение уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) к выполнению задач, а также организация боевого применения из неплановых районов.

Отличительной особенностью учений, по данным Минобороны, стала проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Белоруссии. В ведомстве отметили, что акцент будет сделан на отработку скрытности, перемещения на дальние расстояния и проведение расчетов для применения сил и средств.

В министерстве подчеркнули, что учения являются плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства. Они не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе.

