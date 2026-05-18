Ильсур Метшин: «Надеемся, что казанцы оценят новые форматы отдыха в парках»

Летний сезон в парках и скверах Казани стартует 23 мая. Он откроется праздником в Горкинско-Ометьевском лесу. В программе — большой городской пикник, лекторий, мастер-классы от городских сообществ, «Парковый квиз», сеты от локальных диджеев и выступление группы «Лолита Косс». Этим летом в парке «Черное озеро» откроется культурный клуб, а на Чайковом озере — клуб здоровья. Среди новинок сезона — турниры по лото и караоке с хором. О насыщенной летней программе в общественных пространствах на аппаратном совещании рассказала руководитель дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.
«Надеемся, что казанцы оценят новые форматы отдыха в парках. Благодаря запланированным мероприятиям все ярче вырисовывается “лицо” каждого парка. Надеемся, что наши жители смогут в парках не только, выражаясь молодежным сленгом, “почилить”, но и получить вместе с детьми или друзьями новые впечатления, обучиться чему-то новому. И можно только радоваться тому, что каждая такая активность в парках уже стала традицией и стандартом работы нашей дирекции парков и скверов», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.
«Давай дружить»: парки Казани превратятся в клубы по интересам
Как рассказала Айгуль Латыпова, летом в общественных пространствах пройдут орнитологические прогулки, шахматные турниры, детские барахолки, тренировки на открытом воздухе и другие события.
«Новый сезон будет строиться вокруг живого общения и сообществ: парки станут не только местом прогулки, но и точкой регулярных встреч, личных историй и совместных ритуалов жителей. Этим летом мы честно и по‑доброму говорим городу: “Давай дружить!” — и превращаем зеленые пространства в сеть живых клубов по интересам, где каждый находит “своих” по делу и настроению», — отметила выступающая.
Проект активного долголетия «Жизнелюб» летом традиционно возвращается в парки. Для участников подготовили занятия по хоровому пению, танцевальную площадку с зумбой и пленэры.
Также этим летом горожан приглашают найти единомышленников и друзей в новых клубах по интересам. В парке «Черное озеро» откроется культурный клуб с циклом лекций. Кураторы выставок, музейные специалисты и исследователи культуры простым языком расскажут, как устроены современные экспозиции, как рождаются выставочные проекты и почему музеи сегодня все чаще работают не с вещами, а с людьми.
В сквере Аксенова заработает киноклуб — серия камерных встреч, где кино становится поводом для живого разговора. Казанцев ждут показы архивного кино с живым музыкальным сопровождением, встречи с режиссерами и беседы о современной киноиндустрии. Специальные сеансы под открытым небом пройдут совместно с «Татаркино».
На Чайковом озере появится клуб здоровья. Здесь организуют лекции врачей и фармацевтов, спортивные занятия под наблюдением медиков и честные разговоры о заботе о своем здоровье — от профилактики заболеваний до формирования здоровых привычек.
В пяти парках города в рамках шахматных турниров откроется новое направление — турниры по лото. Присоединиться к игре сможет каждый, независимо от возраста.
Детский парк «Елмай» в этом сезоне останется главной точкой притяжения для семей с детьми. Здесь развернется ежедневная программа: лаборатория хора, подростковая театральная лаборатория, концерты, кинопоказы, фестивали и вечеринки с видом на реку Казанку. Специальная программа запланирована в парке у ЖК «Салават Купере»: горожан ждут кинопоказы, тренировки, танцевальные мастер-классы, занятия на памп-треке.
Летняя программа на озере Кабан: чайные церемонии, виниловый вечер и предзакатные вечеринки
«Летом продолжится развитие проектов, вовлекающих горожан в жизнь и развитие общественных пространств. Наряду с уже действующими сообществами появятся новые волонтерские и экологические инициативы», — рассказала Айгуль Латыпова.
Проект общественных огородов снова объединит активных жителей города. Впервые огород откроется на бульваре по ул. Серова. Вырастить урожай также можно будет в парке у ЖК «Салават Купере», Горкинско-Ометьевском лесу и парке им. Урицкого.
В четвертый раз пройдет «Школа городского садовника». Занятия охватят пять парков и будут включать теорию с практикой: от ухода за деревьями и кустарниками до основ экологии и создания устойчивых зеленых зон.
Третий сезон проекта «Парковые герои» объединит волонтеров для ухода за растениями и выполнения несложных ремонтных работ. К встречам впервые присоединятся эксперты, которые поделятся знаниями об экологии, благоустройстве и развитии парков.
Новым проектом сезона станет программа «Друзья леса» в Горкинско-Ометьевском лесу. С мая по сентябрь жители смогут участвовать в уборке, благоустройстве территории, экопросветительских прогулках и культурной программе с инсталляциями и лекциями.
В шестой раз на набережной Казанки и Голубых озерах пройдет лаборатория «Горожанин — ученый». Участников ждут лекции об экологичном потреблении, экскурсии, рыбалка, сплавы на сапах и серия научно-практических мероприятий.
Проект «Хранители Голубых озер» подготовил событийную программу на Большом Голубом озере. Так, 150 хранителей пройдут обучающий курс по организации экопросветительских событий. А для горожан запланированы экскурсии, мастер-классы, лесотерапия, хайкинг по Волжской тропе и традиционный экосплав по Казанке.
Развитие сообществ продолжится и на набережной озера Кабан. Завтра завершается прием заявок от желающих реализовать собственные проекты в рамках летней программы. Концепция этого года — «Тынычлык көзгесе» («Зеркало тишины»). Впервые на территории пройдут чайные церемонии у воды, фотопрогулки, виниловый вечер, выставка «Лица Кабана» и предзакатные вечеринки, а также традиционные события — клуб татарского языка, танцевальные мастер-классы «Хәрәкәттә — бәрәкәт» и спортивные тренировки.
Второй сезон открывается набор в «Подростковую Дирекцию» — оплачиваемую летнюю стажировку для подростков 14−18 лет. География проекта в этом году расширяется: участники будут работать в парках «Елмай» и «Черное озеро», Горкинско-Ометьевском лесу и на бульваре по ул. Серова. Из 205 заявок отберут четырех участников, которые проведут лето в команде дирекции.
Оздоровительные тренировки, библиовечера, лаборатория тифлокомментирования — отдельный блок летней программы посвящен инклюзии
На бульваре по ул. Серова пройдут адаптированный квиз, библиовечера, курс русского жестового языка, оздоровительные тренировки, показы инклюзивного кино и большой концерт студии «НеЗаМи». Ключевым событием станет подростковая лаборатория тифлокомментирования. За четыре дня участники познакомятся с сообществами незрячих и слабовидящих людей, освоят основы тифлокомментирования, посетят занятия по постановке и тренировке голоса. Итогом лаборатории станет запись тифлокомментариев к локальным мультфильмам.
Инклюзивные события охватят и детский парк «Елмай». В июне здесь заработает инклюзивная анимационная лаборатория для детей с ментальными особенностями. Созданный участниками мультфильм будут показывать на экране парка все лето.
«Караоке с хором» в парке «Черное озеро», джаз в сквере Аксенова, 90-летие парка им. Горького — общественные пространства как сцены для ярких событий
Для жителей города подготовили также серию крупных событий в парках Казани. Так, одним из новых проектов для детей и подростков станет «Книга горожан» — совместная инициатива дирекции парков и скверов и издательства «Юлбасма». Летом пройдут лаборатория, пленэры и конкурс рисунков, итогом которых станет иллюстрированная книга «50 вопросов почему о парках и скверах Казани».
В июне в парке «Черное озеро» впервые прозвучит «Караоке с хором». Камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой исполнит любимые песни, а тексты на экране позволят каждому зрителю стать частью большого городского хора.
28 июня парк им. Горького отметит 90-летие. Хедлайнером праздничной программы выступит театр им. Качалова. Также к юбилею совместно с горожанами и агентством COMPASS разработан новый брендинг парка — фирменный стиль, узнаваемые символы и обновленная навигация.
Еще одно крупное событие — фестиваль уличного театра в коллаборации с Казанским Кремлем. Восемь коллективов из разных регионов за три дня покажут более десяти бесплатных спектаклей на территории Кремля и парка «Черное озеро». Часть постановок будет сопровождаться тифлокомментированием и переводом на русский жестовый язык.
В июле Лядской сад пригласит горожан на уютный музыкальный вечер «Октава». А полюбившиеся парковые вечеринки пройдут на новой локации — в саду Фукса. Гостей ждут сеты локальных диджеев, яркое оформление и фотозона.
8 августа на зеленом поле парка им. Горького в шестой раз развернется фестиваль этнической культуры Поволжья «Итиль». В программе — музыка, ремесленные мастер-классы, ярмарка. А в сквере Аксенова впервые состоится музыкальный вечер «Джазовая орбита Аксенова» с выступлением джазменов города и специального хедлайнера.
Федеральные партнеры и культурные институции традиционно выбирают парки Казани для проведения масштабных и локальных событий. В парке «Черное озеро» скоро появится инсталляция фестиваля медиаискусства «НУР». Здесь же
