По словам Ли, Россия стремится к углублению стратегической координации между двумя странами и дальнейшему развитию сотрудничества в области энергетики, торговли и промышленности. США придерживаются более прагматичного подхода: они хотят привлечь Китай к решению как внутренних проблем, так и внешнего давления. Франция заинтересована в европейской стратегической автономии и хочет использовать рынок Китая для снижения внешней зависимости. Она также планирует расширить с Китаем сотрудничество в области авиации и ядерной энергетики для усиления глобального влияния Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен сохранить торговые и финансовые связи с Китаем для стабилизации экономики в условиях после Brexit.