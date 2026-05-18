Global Times: визиты Путина и Трампа в Китай в течение недели превращают его в центр глобальной дипломатии

В статье говорится, что за последние полгода Китай посетили несколько мировых лидеров, в том числе главы стран, входящих в Совет Безопасности ООН. В декабре 2025 года в стране побывал президент Франции Эммануэль Макрон, а в январе 2026 года — премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В мае в Пекин один за другим организованы визиты президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Global Times отмечает, что Китай после многолетнего перерыв также посетили лидеры Южной Кореи, Ирландии, Канады и Финляндии.
За визитами всех четырех постоянных членов Совета Безопасности ООН (в Пекин) стоит коллективное признание ведущими державами глобального авторитета Китая.
Ли добавил, что ни один крупный международный вопрос сейчас не может решаться без участия Китая, будь то экономика, ядерное нераспространение или региональная безопасность. Это подчеркивает растущее влияние Китая на мировой арене.
По мнению экспертов, такие поездки становятся окном, через которое западная аудитория переоценивает Китай.
Например, Макрон в спортивной одежде бегал трусцой вдоль озера в Чэнду. Стармер прогулялся по шанхайскому саду Юйюань, попробовал традиционные китайские закуски и тепло пообщался с местными жителями, а также появился на одном из мероприятий вместе с британской актрисой Розамунд Пайк, которую позже похвалили за свободное владение китайским языком. А обзорные площадки в пекинском Храме Неба, которые посетил Трамп, набирают популярность как у местных жителей, так и у туристов.
Что касается отношений с Россией, то сейчас, согласно статье, они находятся на самом высоком уровне за всю историю. В этом году министр иностранных дел Китая Ван И, цитируя стихотворение поэта Ду Фу династии Тан, охарактеризовал их как «непоколебимые ветром и дождем; непоколебимые, как гора».
По словам Ли, Россия стремится к углублению стратегической координации между двумя странами и дальнейшему развитию сотрудничества в области энергетики, торговли и промышленности. США придерживаются более прагматичного подхода: они хотят привлечь Китай к решению как внутренних проблем, так и внешнего давления. Франция заинтересована в европейской стратегической автономии и хочет использовать рынок Китая для снижения внешней зависимости. Она также планирует расширить с Китаем сотрудничество в области авиации и ядерной энергетики для усиления глобального влияния Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен сохранить торговые и финансовые связи с Китаем для стабилизации экономики в условиях после Brexit.
Согласно Global Times, несмотря на различия в приоритетах и позициях, у всех четырех стран есть нечто общее: ни одна из них не стремится к полному разрыву отношений или конфронтации с Пекином, все признают незаменимость китайского рынка и рассматривают Китай как стабилизирующую силу.