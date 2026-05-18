Агентство по управлению госимуществом края возглавила Ольга Володина

Ольга Викторовна Володина родилась в Минусинске Красноярского края. Имеет высшее образование в сферах транспорта, юриспруденции и финансов, а также прошла профессиональную переподготовку по программам «Лидеры производительности», «Навыки эффективного руководства» и «Руководитель территориального органа Росимущества». Обладает значительным опытом работы в государственных органах и крупных организациях, в том числе в системе Росимущества. С 2022 по 2025 год занимала должность заместителя руководителя межрегионального территориального управления Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва, а затем возглавляла управление Росимущества в Самарской области.