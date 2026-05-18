Лукашенко: у Беларуси и России открылись новые возможности

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Беларусь и Свердловская область России должны развивать кооперацию, с уходом западных компаний у Москвы и Минска открылись новые возможности по импортозамещению. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Когда западные компании, американские и другие ушли с рынка нашего и российского, у нас открылись новые возможности», — сказал Лукашенко.

По его словам, «так называемые санкции» показали, что странам надо ориентироваться на свои производства, заниматься импортозамещением и другими направлениями.

Беларусь, в частности, готова поставлять в Свердловскую область минеральные удобрения.

«(…) если вам будет выгодно, пожалуйста, мы можем оказать и здесь существенную поддержку. Хотел сказать, учитывая, что и санкции ввели против нас, хотя это такие санкции, что мы приспособились», — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь производит многое из того, что востребовано в России.

По словам президента, это оптика, электроника. Беларусь сохранила производства и готова поставлять в Свердловскую область продукцию.

Если вам это нужно будет, присмотритесь внимательно. Мы готовы не просто к поставкам, но и к созданию совместных кооперативных связей, предприятий здесь и у вас, для того, чтобы развивать эти направления.

сказал Лукашенко

Белорусский лидер отметил, что Беларусь, если потребуется, готова оказать поддержку Свердловской области в вопросах поставки продукции НПЗ.

«Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающие предприятия. Мы имеем два модернизированных завода, посол (посол РФ в Беларуси Борис Грызлов — Sputnik) это хорошо знает, и подставляем свое плечо в любое время, как это нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка», — подчеркнул глава государства.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше