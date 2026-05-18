Лукашенко: у Беларуси и России открылись новые возможности

«Когда западные компании, американские и другие ушли с рынка нашего и российского, у нас открылись новые возможности», — сказал Лукашенко.
По его словам, «так называемые санкции» показали, что странам надо ориентироваться на свои производства, заниматься импортозамещением и другими направлениями.
Беларусь, в частности, готова поставлять в Свердловскую область минеральные удобрения.
«(…) если вам будет выгодно, пожалуйста, мы можем оказать и здесь существенную поддержку. Хотел сказать, учитывая, что и санкции ввели против нас, хотя это такие санкции, что мы приспособились», — сказал Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь производит многое из того, что востребовано в России.
По словам президента, это оптика, электроника. Беларусь сохранила производства и готова поставлять в Свердловскую область продукцию.
Если вам это нужно будет, присмотритесь внимательно. Мы готовы не просто к поставкам, но и к созданию совместных кооперативных связей, предприятий здесь и у вас, для того, чтобы развивать эти направления.
Белорусский лидер отметил, что Беларусь, если потребуется, готова оказать поддержку Свердловской области в вопросах поставки продукции НПЗ.
«Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающие предприятия. Мы имеем два модернизированных завода, посол (посол РФ в Беларуси Борис Грызлов — Sputnik) это хорошо знает, и подставляем свое плечо в любое время, как это нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка», — подчеркнул глава государства.