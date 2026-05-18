В Литве признали пролет украинского дрона незамеченным

Каунас отметил, что Военно-воздушным силам Литвы потребуется дополнительное время для интеграции уже закупленных и поступивших в страну радаров и средств противодействия беспилотникам в единую систему. Он также добавил, что сложности при выявлении дронов связаны с их малыми размерами и низкой высотой полета.
Ранее, 17 мая, глава Национального центра управления кризисами Литвы Вильмантас Виткаускас сообщил о падении иностранного беспилотника в Утенском районе. По его словам, найденные обломки свидетельствуют о том, что дрон, предположительно, является украинским.
В середине мая президент Литвы Гитанас Науседа потребовал сбивать все беспилотные летательные аппараты, вторгающиеся в воздушное пространство страны. Он назвал любые дроны представляющими угрозу для государства, а обеспечение безопасности литовского населения — первостепенной задачей.