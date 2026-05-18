Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 18 мая: главное

Кремль назвал слова Зеленского о якобы планах нападения с территории Белоруссии подстрекательством для продолжения войны.
Мирный процесс по Украине пока на паузе, РФ рассчитывает на его возобновление.
РФ рассчитывает, что США продолжат посреднические усилия по Украине.
ВС РФ наносят удары только по военным или околовоенным объектам на Украине, тогда как ВСУ продолжают атаковать мирную инфраструктуру России.
Все профильные вице-премьеры, а также многие министры и руководители компаний будут в составе делегации Путина в ходе визита в КНР.
Мы по составу делегаций ни с кем не соревнуемся. И мы развиваем свои самостоятельные и весьма многоплановые отношения с КНР, которые мы и наши китайские друзья называем отношениями привилегированного, особенного стратегического партнерства.
В ходе визита Путина в КНР будут затронуты вопросы экономической повестки.
У нас очень серьезные ожидания от этого визита.
Любые контакты Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для дальнейшего развития и расширения отношений.
Отношения РФ и КНР очень разноплановые, помимо торгово-экономического взаимодействия, активно развивается диалог в области образования.
Более детально о предстоящем визите Путина в Китай расскажет помощник президента Ушаков.
РФ находится в постоянном контакте с кубинскими друзьями, идет обмен мнениями по действиям для облегчения бремени из-за блокады республики.
18 мая Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.