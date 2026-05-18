Подготовка кадров и развитие инфраструктуры: северный комитет Заксобрания в Норильске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На минувшей неделе депутаты комитета по развитию северных и арктических территорий Законодательного Собрания Красноярского края работали на севере региона, где побывали на ключевых объектах развития агломерации Дудинка-Норильск.
Сначала парламентарии посетили Дудинку, там они осмотрели учреждения культуры и колледж, познакомились с проблемами водоснабжения города, побывали на очистных сооружениях. Затем направились в Норильске.
Первой точкой остановки в главном северном городе стала строящаяся многопрофильная поликлиника в Талнахе. Будущее учреждение здравоохранения на 1000 посещений в смену возводит «Норникель» в рамках комплексного плана социально-экономического развития Норильска. Там расположатся взрослое и детское отделения, стоматология, женская консультация, травмпункт, отделение лучевой диагностики. Сдача объекта запланирована на 2028 год.
Также депутаты побывали на строительной площадке восьмиэтажного жилого дома на улице Бауманской. В новом здании появятся 78 квартир, завершить работы планируют осенью 2027 года.
Особое внимание во время поездки уделили кадровому вопросу. Участники поездки посетили Норильский педагогический колледж, Заполярный государственный университет и Норильский техникум промышленных технологий и сервиса. В образовательных учреждениях готовят специалистов для металлургии, строительства, энергетики, горного дела и других отраслей, востребованных в Арктике. Активно развивают практикоориентированное обучение, сотрудничество с работодателями и современные образовательные программы.
При этом депутаты отметили и существующие проблемы. Так, в педагогическом колледже практически все студенты — жители Норильска, отсутствие общежития не позволяет привлекать молодежь из других северных территорий.
Подводя итог, председатель комитета Людмила Магомедова подчеркнула: «Сегодня мы увидели увлеченных своим делом людей, готовых менять стереотипы, развиваться, идти вперед. Развитие Арктической зоны — важный стратегический приоритет нашей страны. Но масштабные инвестиции и современные технологии не дадут нужного эффекта без востребованных квалифицированных специалистов. Нам нужны не просто рабочие руки, а профессионалы, готовые работать в условиях Крайнего Севера. Понимаем, что подготовка кадров должна идти вперед, опережать время. Невозможно решать эти задачи без модернизации стандартов обучения под современные вызовы, без создания условий, закрепления молодежи в Заполярье».
Тему кадрового обеспечения продолжат обсуждать 21 мая на круглом столе в рамках подготовки к X Съезду депутатов Красноярского края.