Euractiv назвал стратегическую уязвимость ЕС

Согласно информации портала, конфликты на Украине и в Персидском заливе показали, что глубокие удары не наносят решающего урона, однако наиболее эффективны при непрерывном применении против критически важных логистических, коммуникационных и инфраструктурных объектов противника. В целом Европа не располагает достаточными возможностями для проведения таких глубоких ударов, и данный пробел в настоящее время представляет собой стратегическую проблему, отмечает издание.
Euractiv указывает, что запущенная в ЕС инициатива ELSA (European Long-Range Strike Approach) направлена преимущественно на приобретение ракет для нанесения глубоких ударов «без их интеграции на системном уровне, необходимой для создания надежного сдерживающего фактора».
Уязвимость Европы обусловлена решениями, принятыми после завершения холодной войны, подчеркивает портал. Как отмечается, НАТО разработала концепции глубоких ударов в период холодной войны, однако бремя их планирования всегда возлагалось на Соединенные Штаты. Европейские союзники стали полагаться на американскую разведку, наблюдение и рекогносцировку, ударные силы и запасы вооружения, говорится в материале.
В настоящее время, по мнению Euractiv, ЕС чрезмерно сосредоточен на закупках собственно дальнобойных ракет, «не уделяя внимания системе их тактической интеграции».