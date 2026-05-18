Проекты на будущее: Паслер рассказал, что обсуждал с Лукашенко

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил важность сотрудничества с Беларусью, на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко он обсудил важные перспективные проекты.
«Мы также, конечно, сегодня обсуждали много проектов на будущее (…) но и самое главное, я рассказывал про те проекты, которые реализуются в области по поручению нашего президента Владимира Путина», — сказал губернатор.
По его словам, речь шла и о высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая строится в РФ. В Свердловской области налажено производство российских поездов, которые смогут развивать скорость 400 километров в час.
Паслер подчеркнул, что такого проекта не было в РФ и он имеет большие перспективы, в том числе и с ориентиром на Беларусь.
«Думаю, со временем (…) он свяжет и Москву, и Екатеринбург, наверное, и Минск», — сказал глава Свердловской области.
Губернатор добавил, что на встрече с президентом речь шла и еще об одном проекте — в сфере авиации.
Он также подчеркнул, что программа взаимодействия Беларуси и Свердловской области обширная и системная. К тому же, она развивается. При этом растет товарооборот между республикой и данным российским регионом.
Беларусь была (…) обычно пятой-седьмой в торговле со Свердловской областью и другими зарубежными странами, а (…) с 25-го года заняла третье место.