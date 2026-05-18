Токаев заявил о растущей угрозе преступности без границ

«Транснациональная организованная преступность становится все более гибкой и интегрированной. Киберпреступность превратилась в высокоприбыльную глобальную индустрию, наносящую ущерб в миллиарды долларов. Цифровая среда все чаще используется преступными группировками для координации своей деятельности, отмывания доходов и проведения атак, не признающих государственных границ. Центральная Азия, находясь на пересечении важных транспортных и торговых маршрутов, объективно остается в зоне повышенного внимания транснациональных преступных сетей».Касым-Жомарт Токаев.