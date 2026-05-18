Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии Радий Хабиров обсудил подготовку к Единому дню голосования

В Доме республики состоялась встреча с членом Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателем Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александром Бродом.

Источник: Башинформ

Глава Башкирии Радий Хабиров 18 мая в Доме республики встретился с членом Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателем Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александром Бродом.

На повестке — вопросы подготовки к Единому дню голосования.

В сентябре 2026 года пройдут выборы депутатов Государственной Думы России, а также в Уфимский горсовет и советы сельских поселений.

«Выборы будут конкурентными, и мы видим достаточно серьёзную активность всех политических партий», — подчеркнул Глава республики.

Александр Брод акцентировал внимание на важности организации независимого наблюдения за голосованием и создания условий для доступности, прозрачности и легитимности избирательных кампаний.

«В начале мая Башкортостан один из первых в стране начал подготовку независимых общественных наблюдателей, которые выйдут на избирательные участки в сентябре. Идёт работа по усилению регионального пула электоральных экспертов. Всего таких экспертов по всей стране — более 900. В конце месяца также планируем провести большой семинар в Москве. Пригласили на него и представителей республики, — сказал Александр Брод. — Наша задача — повышать профессионализм экспертного сообщества, готовить его к новым вызовам, в том числе информационным.».

Радий Хабиров пригласил председателя Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» принять участие в Гражданском форуме Башкортостана, который пройдёт в Уфе в конце августа.