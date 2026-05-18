Глава Башкирии Радий Хабиров обсудил подготовку к Единому дню голосования

«В начале мая Башкортостан один из первых в стране начал подготовку независимых общественных наблюдателей, которые выйдут на избирательные участки в сентябре. Идёт работа по усилению регионального пула электоральных экспертов. Всего таких экспертов по всей стране — более 900. В конце месяца также планируем провести большой семинар в Москве. Пригласили на него и представителей республики, — сказал Александр Брод. — Наша задача — повышать профессионализм экспертного сообщества, готовить его к новым вызовам, в том числе информационным.».