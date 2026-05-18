Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «россиеобразующую» область РФ, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Такая область была названа белорусским президентом 18 мая на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером.
Лукашенко подчеркнул, что бывал когда-то в Свердловской области и смог убедиться, что данный регион является очень непростым. При этом он определил статус области.
— Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и «россиеобразующей», если можно так сказать, областью, — заявил глава Беларуси.
Лукашенко также напомнил, что во времена СССР производственная база Свердловской области и изготавливаемая там продукция, были предметом для гордости.
— Все, что мы не могли сделать на окраинах, мы делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас, — напомнил глава республики.
Сейчас сотрудничество Беларуси со Свердловской областью Лукашенко назвал успешным. И сказал о достижении товарооборота в размере около 1 миллиарда долларов, заявив, что его возможно увеличить в два раза.
— Понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить и мы, миллиард — это просто для нас проходная цифра. И дело времени, чтобы могли даже удвоить этот товарооборот, — констатировал белорусский президент.