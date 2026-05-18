Замгубернатора Дмитрий Яковлев покидает правительство Самарской области

Дмитрий Яковлев начал работать в правительстве Самарской области осенью 2024 года, до этого он работал в Туле. В последнее время Яковлев занимал пост заместителя губернатора. В мае 2026 года уже ходили слухи о его скорой отставке, но тогда власти их опровергли.