Замгубернатора Дмитрий Яковлев покидает правительство Самарской области

В правительстве Самарской области пройдут новые кадровые перестановки.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Самарской области покидает Дмитрий Яковлев. Об этом на оперативном совещании 18 мая сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Он поблагодарил Яковлева за работу и вручил ему награду.

Дмитрий Яковлев начал работать в правительстве Самарской области осенью 2024 года, до этого он работал в Туле. В последнее время Яковлев занимал пост заместителя губернатора. В мае 2026 года уже ходили слухи о его скорой отставке, но тогда власти их опровергли.

Кроме того, Дмитрий Яковлев является председателем совета директоров «Крыльев Советов». Команда накануне провела завершающий матч сезона 2025/2026 РПЛ, обыграла «Акрон» со счетом 4:1 и обеспечила себе место в премьер-лиге в следующем сезоне. По словам Вячеслава Федорищева, Яковлев продолжит работу с клубом в рамках завершения сезона.

Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
