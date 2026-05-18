Президент Венгрии отверг требование Мадьяра об отставке

Президент Венгрии Тамаш Шуйок назвал требование премьер-министра Петера Мадьяра о своей отставке несостоятельным, поскольку оно основано на оценочных суждениях, не предусмотренных законодательством. Как сообщает Index, соответствующее заявление глава государства сделал в интервью.

Источник: AP 2024

«Венгерская Конституция не включает категории некомпетентности и недостойности. Это политические оценочные суждения, и поэтому я не хочу их комментировать, поскольку не имею права иметь дело с политическими мнениями. Конституция не признает таких категорий», — заявил Шуйок.

Ранее, в середине апреля, лидер победившей оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр, занявший пост премьер-министра, призвал президента уйти в отставку. Он заявил, что Шуйок «недостоин олицетворять единство венгерской нации и непригоден быть стражем законности, а также моральным ориентиром». Впоследствии глава правительства уведомил, что отстранит от должности президента и других чиновников, если они не покинут посты добровольно. Крайним сроком для этого было названо 31 мая.

В интервью Index Шуйок отметил, что понимает появление «новых политических ожиданий», однако, по его словам, они не меняют его правовой статус. Президент также признал существование «сильной политической потребности» в переопределении функций главы государства.

«Я остаюсь верен своей присяге и, пока исполнение моих обязанностей не станет невозможным, намерен выполнять возложенный на меня мандат. Присяга, как я уже сказал, связывает всю политическую нацию, а не только большинство или меньшинство», — добавил президент республики.

