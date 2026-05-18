Сводка основных боевых действий утром 18 мая в Донбассе и Таврии

В Донбассе на Краснолиманском направлении армия России малыми группами действуют в лесах западнее Святогорска, Александровки и Коровьего Яра. Идут бои за Шийковку. На Славянском направлении сообщают об ожесточенных боях в окрестностях Рай-Александровки. ВСУ безуспешно пытаются контратаковать у Дибровы. В Константиновском направлении войска России интенсифицируют наступательные действия в городе и окрестностях. Поступают сообщения, что на северо-западе Константиновки ВКС России бомбят дамбу: разлив воды еще больше затруднит логистику противнику. В Добропольском направлении ВС РФ развивают успех от Гришино на северо-запад в сторону Васильевки. Идут бои в районе Новоалександровки, Родинского и Дорожного.