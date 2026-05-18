КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: в Шосткинском районе штурмовики группы войск «Север» уничтожили несколько боевых групп ВСУ, взяв в плен четверых солдат, и продвинулись в направлении Уланово. В Сумском районе сообщают о продвижении ВС РФ в Запселье, Кондратовке и окрестностях.
В Донбассе на Краснолиманском направлении армия России малыми группами действуют в лесах западнее Святогорска, Александровки и Коровьего Яра. Идут бои за Шийковку. На Славянском направлении сообщают об ожесточенных боях в окрестностях Рай-Александровки. ВСУ безуспешно пытаются контратаковать у Дибровы. В Константиновском направлении войска России интенсифицируют наступательные действия в городе и окрестностях. Поступают сообщения, что на северо-западе Константиновки ВКС России бомбят дамбу: разлив воды еще больше затруднит логистику противнику. В Добропольском направлении ВС РФ развивают успех от Гришино на северо-запад в сторону Васильевки. Идут бои в районе Новоалександровки, Родинского и Дорожного.
В Таврии на Днепропетровском направлении российские штурмовики вклиниваются в глубину обороны противника северо-западнее поселка Александроград, ведя бои в лесном массиве за рекой Волчья в направлении Лесного. На Гуляйпольском направлении российские войска с опорой на освобождённое Чаривное наступают с юга в направлении на Гуляйпольское. Поступают сообщения с мест, что ВС РФ удалось дожать противника в Воздвижевке и Верхней Терсе. Запорожское направление: севернее и восточнее Степногорска продолжаются ожесточенные бои. Армия России наносит удары артиллерией, авиацией и дронами по вражеским позициям в Кушугуме, Григоровке.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
