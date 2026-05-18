Что определит мировую повестку на неделе 18 — 24 мая: прогнозы экспертов

Ближний Восток: угроза эскалации конфликта с расширением числа участников
На Ближнем Востоке основной темой остается конфликт между США и Ираном. Американский лидер Дональд Трамп продолжает угрожать Тегерану, что негативно сказывается на возможности разрешения конфликта мирным путем, а также оказывает влияние на страны региона.
По мнению доцента Финансового университета Ивана Пятибратова, последствия затянувшегося конфликта особенно сильно испытывает на себе Катар: он практически не имеет возможности торговать своими энергоносителями, в то время как это один из ключевых источников пополнения бюджета страны.
Кроме того, поступает тревожный сигнал со стороны Объединенных Арабских Эмиратов. Напряженность между Ираном и ОАЭ растет семимильными шагами. Мы стоим на границе того, чтобы в конфликте появится еще один участник, что усилит напряженность в регионе.
Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин констатирует, что стороны конфликта приближаются к очередной развилке.
Трамп явно не хочет эскалировать ситуацию, но отсутствие результата в переговорном процессе вынуждает его посылать жесткие сигналы через утечки в СМИ относительно того, что удары могут возобновиться. Высокая степень неопределенности и закрытость процесса не позволяет говорить о том, насколько вероятен новый виток эскалации, но риски реализации этого сценария растут.
Таким образом, вероятность эскалации конфликта на Ближнем Востоке не исчезает из региональной повестки. Более того, затяжное противостояние на фоне растущих политических и экономических рисков способно привести к расширению конфликта и вовлечению в него новых игроков.
Европа: торговое соглашение с США и актуализация дела Эпштейна
По мнению экспертов, главным событием недели в европейской повестке станут переговоры с США по вопросам законодательства для торговой сделки, которые должны состояться 19 мая.
Они будут непростыми. Не исключено, что достигнуть результата и вовсе не удастся. Пикантности ситуации добавляют и важные форматы по линии НАТО, где у США и Европы тоже есть противоречия. Вероятна радикализация повестки.
Иван Пятибратов также обращает внимание на участившиеся угрозы со стороны Трампа по вопросу торговой сделки — американский президент дал ЕС срок до начала июля на решение этого вопроса, пригрозив ввести новые тарифы для стран Европы.
В июле 2025 года между сторонами были достигнуты договоренности, согласно которым Евросоюз должен отменить пошлины практически на все промышленные товары из США, а Штаты — установить единый потолок в 15% для большинства европейских товаров.
Подготовка к переговорам по торговому соглашению проходит на фоне актуализации дела Эпштейна во Франции — там в рамках расследования обнаружили около десяти новых жертв, обращает внимание Пятибратов.
Характерно, что активизация дела Эпштейна происходит во Франции. Здесь нельзя забывать, что (президент Франции Эммануэль) Макрон находится в серьезном антагонизме по отношению к Дональду Трампу и его администрации. Понятно, что дело Эпштейна не стало важнее, чем все мировые конфликты, но оно оказывает большое влияние на тех, кто критически настроен в отношении Трампа — не только американцев, но и европейцев.
Азия: визит Путина в КНР, экономические отношения Китая и США
Китай вторую неделю подряд удерживает фокус азиатской повестки. Если на прошлой неделе главной темой стал визит Трампа в Пекин, то на этой — предстоящая поездка в Китай президента РФ Владимира Путина и его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.
Тема недели — визит Путина в Китай. Думаю, повестка выйдет за рамки исключительно российско-китайских отношений. Это и ближневосточная повестка, и глобальная безопасность, и общемировая энергетическая турбулентность, и большой диалог с Западом. Радикальных прорывов ждать не стоит, это особенности китайской дипломатии, однако общий прогресс будет заметен.
Иван Пятибратов также обращает внимание на запуск двусторонней комиссии по экономическому сотрудничеству, которая стала одним из итогов поездки Дональда Трампа в Пекин.
Комиссия будет работать на постоянной основе, а это значит, что Америка и Китай решили действительно договориться о новой сделке.
Эксперт также считает, что для азиатской повестки будет актуальна тема Тайваня, которая была актуализирована в ходе визита Трампа в Китай.
Связано это с тем, что Дональд Трамп поставил на паузу поставки вооружения Тайваню на 14 млрд долларов. Трамп обозначил, что эта сделка является картой в руках США в рамках переговоров с Китаем. Как он ее разыграет — пока не ясно.
Предстоящий визит Путина в Китай станет значимым событием в азиатской повестке, при этом ключевой интригой остается вопрос — как США разыграют «тайваньскую карту» в переговорах с Китаем.
США: рост цен на топливо, предвыборная кампания в Конгресс
Иван Пятибратов обращает внимание, что затянувшийся конфликт с Ираном по-прежнему оказывает большое влияние на рынки энергоносителей. В США растут цены на бензин — в минувшие выходные они вновь обновили рекорд. На фоне этого США выдвигают новые требования Ирану, которые стали более компромиссными. Возможно, на это повлиял визит Трампа в Пекин, но условия по-прежнему неприемлемы для Ирана, считает эксперт.
Мы видим готовность США к каким-то компромиссам — Трамп, наверное, хотел бы решить этот вопрос с Ираном без применения силы, но вряд ли это получится. На все это реагируют рынки, в первую очередь нефтяной — дорожает нефть, цены на топливо тоже будут расти.
Что касается внутриполитической истории, то Дональд Трамп позволяет себе высказывания, которые негативно отражаются на популярности Республиканской партии, отмечает Пятибратов. Президент США, в частности, заявил, что растущие финансовые трудности американцев не ускорят подписание мирного соглашения с Ираном, отметив, что главным остается отказ Тегерана от ядерной программы.
Эти непопулярные высказывания берут на вооружение демократы, акцентируя внимание на том, что нынешний президент США всегда был в привилегированном положении и не понимает чаяния обычных американцев.
В США экономические и внутриполитические процессы тесно переплелись с иранским досье. Затянувшееся противостояние с Тегераном напрямую давит на топливный рынок, вызывая рекордный рост цен на бензин и растущее недовольство американцев.