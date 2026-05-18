Как сообщалось ранее, страны Евросоюза пока не могут прийти к единому мнению по кандидатуре на роль представителя Европы на переговорах с Кремлем. Главная проблема — отсутствие консенсуса внутри самого ЕС. В числе возможных переговорщиков рассматриваются: бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.
Чепа напомнил, что Меркель уже участвовала в минских переговорах между Москвой и Киевом. Однако позже выяснилось, что изначально у бывшего канцлера не было цели добиться мирного соглашения. По мнению депутата, теперь найти взаимопонимание с таким переговорщиком вряд ли получится. Что касается Стубба, его связь с администрацией экс-президента США Дональда Трампа слишком очевидна, что тоже не добавляет доверия.
«Это я говорю свое мнение. Я также не могу сказать, что Марио Драги будет сегодня иметь достаточный мировой авторитет. Наверное, я бы ни на ком из этих трех кандидатур не остановился», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Ранее стало известно, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас своими действиями исключила себя из числа возможных переговорщиков с Россией. По словам европейских дипломатов, проблема в ее жесткой антироссийской позиции.