Депутат ГД: Меркель, Стубб и Драги не годятся для переговоров

В Европе продолжают искать кандидата для переговоров с Россией по Украине, но ни одна из обсуждаемых фигур не внушает доверия. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как сообщалось ранее, страны Евросоюза пока не могут прийти к единому мнению по кандидатуре на роль представителя Европы на переговорах с Кремлем. Главная проблема — отсутствие консенсуса внутри самого ЕС. В числе возможных переговорщиков рассматриваются: бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.

Чепа напомнил, что Меркель уже участвовала в минских переговорах между Москвой и Киевом. Однако позже выяснилось, что изначально у бывшего канцлера не было цели добиться мирного соглашения. По мнению депутата, теперь найти взаимопонимание с таким переговорщиком вряд ли получится. Что касается Стубба, его связь с администрацией экс-президента США Дональда Трампа слишком очевидна, что тоже не добавляет доверия.

«Это я говорю свое мнение. Я также не могу сказать, что Марио Драги будет сегодня иметь достаточный мировой авторитет. Наверное, я бы ни на ком из этих трех кандидатур не остановился», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас своими действиями исключила себя из числа возможных переговорщиков с Россией. По словам европейских дипломатов, проблема в ее жесткой антироссийской позиции.