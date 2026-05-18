Мишустин: Нижний Новгород и Нижегородская область стали очень комфортным, привлекательным местом

«Мы в полном объеме используем меры поддержки федерального “демографического” меню, но добавили и свои. Полностью ликвидирована очередь на ЭКО — мы удовлетворяем все заявки. У нас работают психологи, консультирующие женщин, находящихся в стадии репродуктивного выбора. Ведем большую просветительскую работу, поддерживаем женщин в кризисных ситуациях. Дарим подарки новорожденным, предоставляем семьям с маленькими детьми услугу помощи социальной няни. С момента запуска программы видим принципиальный перелом тренда — суммарный коэффициент рождаемости за год вырос почти на 6 процентов. А за 4 месяца этого года — уже на 2 процента. Это самый высокий показатель прироста в стране», — добавил Глеб Никитин.