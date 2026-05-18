Мишустин: Нижний Новгород и Нижегородская область стали очень комфортным, привлекательным местом

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин высоко оценил программу достижения демографической устойчивости «ОСНОВА — нижегородский проект жизни» и развитие ИТ-сферы в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Флагманские проекты развития региона премьер-министру на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») представил губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин 18 мая 2026 года. Глава Правительства РФ начал осмотр выставки именно со стенда Нижегородской области. В осмотре также приняли участие первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров, заместитель председателя Правительства — руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Губернатор подробно рассказал о нижегородской инициативе по народосбережению — демографической программе «Основа».
«Мы в полном объеме используем меры поддержки федерального “демографического” меню, но добавили и свои. Полностью ликвидирована очередь на ЭКО — мы удовлетворяем все заявки. У нас работают психологи, консультирующие женщин, находящихся в стадии репродуктивного выбора. Ведем большую просветительскую работу, поддерживаем женщин в кризисных ситуациях. Дарим подарки новорожденным, предоставляем семьям с маленькими детьми услугу помощи социальной няни. С момента запуска программы видим принципиальный перелом тренда — суммарный коэффициент рождаемости за год вырос почти на 6 процентов. А за 4 месяца этого года — уже на 2 процента. Это самый высокий показатель прироста в стране», — добавил Глеб Никитин.
Михаил Мишустин подчеркнул, что в Нижегородской области сложилась лучшая демографическая ситуация.
«Мне кажется, что Нижний Новгород и Нижегородская область стали очень комфортным, привлекательным местом — это, кстати, заслуга ваша и всех, кто занимался развитием Нижегородской губернии. Мне кажется, что женщины как раз это чувствуют и готовы создавать здесь семьи», — отметил Михаил Мишустин.
Особое внимание было уделено ИТ-сфере. Глава региона обратил внимание, что оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос за 2025 год на 46,6% и составил 97,7 млрд рублей.
«Ни один сектор сейчас так активно не растет. Мы активно вкладываемся и в ИТ-образование, строим ИТ-кампус “НЕЙМАРК”, Уже введен первый этап — 18 корпусов. Запустили вторую приемную кампанию», — добавил губернатор.
Для привлечения талантливых ребят со всей страны в рамках приемной кампании запускается «Грант 360», включающий до 100 процентов компенсации за проживание в коливингах, ежемесячную стипендию до 60 тысяч рублей, единовременную выплату для поддержки на старте. Лучшие абитуриенты смогут получить до миллиона рублей в первый год обучения.
Михаил Мишустин подчеркнул важность того, что драйвером роста ВРП в Нижегородской области является именно ИТ-индустрия.
«Здорово, что нижегородцы внимательно относятся к внедрению инноваций, искусственного интеллекта, цифровой трансформации предприятий. То, что сегодня ИТ-кампус растет, что вы притягиваете молодежь в красивый, процветающий город — это большой результат. Конечно, наличие Университета Лобачевского, мощных предприятий в Сарове, представительство “Росатома” дает возможность создать целую экосистему для молодежи», — отметил председатель Правительства РФ.
Нижегородский иммерсивный стенд на «ЦИПРе», который Глеб Никитин представил Михаилу Мишустину сегодня, в этом году посвящен знаковой дате — 130-летию трамвайного движения в России. Именно на Нижегородской ярмарке 20 мая 1896 года в период проведения Всероссийской промышленно-художественной выставки был представлен первый трамвай.
«Всероссийская промышленная и художественная выставка стала точкой рождения многих технологических прорывов страны. И сегодня, спустя 130 лет, на этой же площадке проходит “ЦИПР” — главная цифровая конференция страны, где уже современные технологии определяют образ будущего. Наш стенд посвящен связи времен, передовым технологиям разных эпох — историческому трамваю XIX века и модернизации системы электротранспорта, которую мы проводим сейчас. Наш проект по модернизации — один из крупнейших в России! В Нижний Новгород поставили все 144 односекционных трамвая “МиНиН”, сейчас продолжают приходить трамваи особо большого класса. Мы заменили 110 километров путей», — рассказал Глеб Никитин председателю Правительства РФ.
Внутри инсталляции посетители смогут познакомиться с историей становления городского электротранспорта, архивными материалами, ключевыми этапами развития трамвайной системы города. Экспозиция расскажет о реализуемой транспортной реформе, модернизации трамвайной сети, обновлении подвижного состава, внедрении современных технологических решений.
Глава региона напомнил, что в мае отмечается 130 лет со дня проведения XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, которая проходила в Нижнем Новгороде с 28 мая (9 июня) по 1 (13) октября 1896 года. К этой дате приурочено открытие мультиформатной выставки «Великая Всероссийская», которую можно будет посетить с 29 мая по 4 ноября в выставочном Пакгаузе на Стрелке. Глава региона назвал это главным туристическим событием.
«Выставка 1896 года заложила традицию проведения масштабных торговых и выставочных мероприятий страны и, по сути, стала предшественницей ВДНХ. А выставка-форум “Россия” в Москве — первое событие аналогичного масштаба и значения в постсоветский период. И это не случайно, что историческая территория проведения Выставки 1896 года станет в будущем местом размещения нижегородского филиала национального центра “Россия”, — подчеркнул Глеб Никитин.
Глава региона обратил внимание Михаила Мишустина, что все вышеупомянутые проекты серьезно развивают туристический поток. В 2025 году регион посетили 5 млн человек. С 2021 года — юбилейного для Нижнего Новгорода — прирост составил 45%.
«У нас был большой дефицит гостиниц. Благодаря национальному проекту “Туризм и гостеприимство” сейчас в регионе создаются 16 гостиниц, 9 из них — пятизвездочные. Уже построен пятизвездочный отель спортивно-оздоровительного комплекса “Экопарк”, — отметил Глеб Никитин.»Хочу пожелать вам удачи в достижении всех поставленных целей и целей нацпроектов, обозначенных главой государства Владимиром Путиным!" — резюмировал Михаил Мишустин.
Напомним, что XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года. Организатором конференции является компания «ОМГ». Мероприятие проходит при поддержке Правительства РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области.
Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.