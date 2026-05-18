Politico: в Польше рассказали из-за чего «пропустили» планы США о передислокации

В статье говорится, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула получил от США уведомление об отмене американского развертывания в Польше в понедельник, но большинство польских военных узнали об этом только в среду вечером из СМИ.
По словам осведомленных источников, американская сторона передала Кукуле короткое сообщение по секретной линии связи.
«Если информация от американцев поступила в понедельник, то начальник штаба должен был доложить о ней не позднее вторника», — утверждает генерал Мечислав Ценюх, экс-глава Генштаба.
По сведениям Politico, сообщение американцев «застряло» в секретном электронном ящике начальника польского Генштаба. В результате Кукула проинформировал о нем командный состав только после того, как об изменении планов важнейшего союзника Польши написали СМИ.
Мы все возмущены тем, что узнаем обо всем из СМИ, а не от начальства.
Решением США были застигнуты врасплох и польские политики, которые тоже узнали о нем только в среду.
«То, что произошло в штабе, — форменный организационный бардак», — сказал источник, близкий к Генштабу. В статье говорится, что польский Закон о защите секретной информации запрещает читать секретную корреспонденцию всем, кроме главы Генштаба. Но Кукула часто отсутствует и бывает очень занят, поэтому важно наладить альтернативные доступы к секретной корреспонденции во избежание подобных казусов, говорится в статье.
«Система обмена информацией в Генштабе не функционирует должным образом, что наглядно продемонстрировал случай с ротацией американской бригады», — заключил генерал Ярослав Громадзиньский.