Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: в Польше рассказали из-за чего «пропустили» планы США о передислокации

Польские военные возмущены тем, что им приходится узнавать о решениях США насчет американского контингента в Польше из СМИ, а не от собственного командования, пишет европейское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула получил от США уведомление об отмене американского развертывания в Польше в понедельник, но большинство польских военных узнали об этом только в среду вечером из СМИ.

По словам осведомленных источников, американская сторона передала Кукуле короткое сообщение по секретной линии связи.

Оно было неформальным, состояло из одного предложения и в нем не было никаких объяснений или обоснований, отмечает Politico.

«Если информация от американцев поступила в понедельник, то начальник штаба должен был доложить о ней не позднее вторника», — утверждает генерал Мечислав Ценюх, экс-глава Генштаба.

По сведениям Politico, сообщение американцев «застряло» в секретном электронном ящике начальника польского Генштаба. В результате Кукула проинформировал о нем командный состав только после того, как об изменении планов важнейшего союзника Польши написали СМИ.

Мы все возмущены тем, что узнаем обо всем из СМИ, а не от начальства.

источник, близкий к Генштабу Войска Польского

Решением США были застигнуты врасплох и польские политики, которые тоже узнали о нем только в среду.

«То, что произошло в штабе, — форменный организационный бардак», — сказал источник, близкий к Генштабу. В статье говорится, что польский Закон о защите секретной информации запрещает читать секретную корреспонденцию всем, кроме главы Генштаба. Но Кукула часто отсутствует и бывает очень занят, поэтому важно наладить альтернативные доступы к секретной корреспонденции во избежание подобных казусов, говорится в статье.

«Система обмена информацией в Генштабе не функционирует должным образом, что наглядно продемонстрировал случай с ротацией американской бригады», — заключил генерал Ярослав Громадзиньский.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше