Меркель: вести переговоры с РФ должны действующие политики

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель (занимала должность в 2005—2021 годах) полагает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным следует проводить действующим политикам Европейского союза. Соответствующее заявление она сделала на форуме, организованном немецкой телерадиокомпанией WDR.

Источник: Reuters

«Мы могли вести [переговоры об урегулировании на Украине] с президентом Путиным лишь потому, что мы имели политическую власть, потому что мы были главами правительств», — отметила Меркель, комментируя переговоры по минским соглашениям. «У вас должна быть власть, и у меня лично не возникло бы идеи спросить посредника, не поедет ли он за меня в Минск и поговорит с Путиным», — указала она.

«Сегодня есть действующие политики, и мне бы не пришла такая мысль», — добавила экс-канцлер.

Ранее, по данным европейского издания Politico, в числе возможных представителей ЕС на переговорах с Россией назывались Меркель, президент Финляндии Александер Стубб, а также бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка (2011−2019) Марио Драги.

