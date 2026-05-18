Меркель: вести переговоры с РФ должны действующие политики

«Мы могли вести [переговоры об урегулировании на Украине] с президентом Путиным лишь потому, что мы имели политическую власть, потому что мы были главами правительств», — отметила Меркель, комментируя переговоры по минским соглашениям. «У вас должна быть власть, и у меня лично не возникло бы идеи спросить посредника, не поедет ли он за меня в Минск и поговорит с Путиным», — указала она.