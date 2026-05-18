Политолог: кто инициатор снижения призывного возраста на Украине

Украинское руководство самостоятельно определяет, стоит ли понижать возрастной порог для призыва в армию. Такое заявление в беседе с NEWS.ru сделал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя информацию от военного аналитика Дмитрия Снегирева о том, что Евросоюз давит на Киев в вопросах мобилизации.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам политолога, зарубежные политики действительно регулярно озвучивают подобные рекомендации, но окончательное решение всегда остается за Украиной.

«Вне всякого сомнения, разговоры [о снижении призывного возраста в ВСУ] идут, но Украина сама решает, какие меры принимать. Евросоюз лишь акцентирует внимание на том, что необходимо, в основном через советников», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Кошкин добавил, что в Киев регулярно приезжают военные специалисты из НАТО и США. Их задача — целенаправленно советовать украинской стороне, какие шаги предпринимать. При этом, как отметил эксперт, утверждение, что Евросоюз прямо приказал снизить возраст призыва, было бы некорректным. Такая формулировка, по его мнению, технически неосуществима и не выдерживает критики. Аналитик подчеркнул, что политики и эксперты постоянно высказывают свои суждения, требования и рекомендации — это привычная практика.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что украинские власти изучают вариант мобилизации граждан с 18 лет. Причиной он назвал острую нехватку личного состава в ВСУ. По словам Разумкова, юридическим обоснованием для таких изменений может стать введение обязательной военной подготовки.

