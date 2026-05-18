Политолог раскрыл, почему ЕС «тормозит» с переводом €90 млрд Киеву

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский на постоянной основе обсуждает этот вопрос с партнерами из Евросоюза.
«Не исключено, что постоянно идет дискуссия между представителями ЕС и Зеленским. Чтобы те €90 млрд, которые выделили [Украине], не дали, когда уже принято решение и проголосовали, такого быть не может. Исходя из этого, возможны какие-то технические накладки, [из-за которых затягивается оформление]», — уточнил собеседник NEWS.ru.
Политолог также высказал мнение, что экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел четыре ночи в тюрьме именно из-за того, что не удалось собрать нужную сумму. Кто-то отдал распоряжения, в итоге его отпустили. Эксперт считает, что схожая ситуация сложится и с поступлением денег.
Кошкин подчеркнул: европейские средства продолжат поступать на Украину, несмотря на финансовый скандал вокруг Ермака. По словам политолога, Зеленский постоянно слышит обвинения на фоне коррупции и отсутствия демократических и либеральных реформ, однако ситуация не меняется.
Ранее стало известно, что Евросоюз готовится перевести Украине первый транш в рамках масштабного пакета помощи. Речь идет о сумме в 90 миллиардов евро, и, по словам главы евродипломатии Каи Каллас, Брюссель намерен уложиться в конкретные сроки. Она заявила, что первый платеж должен поступить уже в первой половине июня.