Reuters: Стармер не собирается уходить в отставку

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник заявил, что он сосредоточен на выполнении своей работы, несмотря на сильное давление Лейбористской партии, вынуждающей его выйти из партии после неудачных результатов местных выборов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Я сосредоточен на работе, которую меня попросили выполнять, а именно служить моей стране и выполнять свои обязанности премьер-министра Великобритании.

Кир Стармер
премьер-министр Великобритании

Более того, заместитель премьера Дэвид Лэмми заявил, что Стармер даже не намерен устанавливать график своего ухода. Эти заявления последовали после того, как в выходные ряд СМИ сообщил, что британский премьер может объявить об отставке.

Агентство Reuters напоминает, что оглушительный провал лейбористов на выборах 7 мая побудил почти четверть однопартийцев Стармера призвать его к сложению полномочий. А два соперника премьера открыто бросили ему вызов, стремясь сместить с занимаемого поста.

Депутат Уэс Стритинг, который на прошлой неделе ушел с должности министра здравоохранения, в субботу сообщил, что будет участвовать в любой «официальной борьбе за лидерство». Кроме того, на место в парламенте претендует Энди Бернхэм, мэр Большого Манчестера и давний соперник Стармера. В случае избрания в парламент он также сможет принять участие в выборах.

Как уточняет Reuters, любой кандидат, желающий бросить вызов Стармеру, должен заручиться поддержкой 20% членов парламента от Лейбористской партии. Сейчас лейбористы занимают 403 места в парламенте, то есть кандидату на пост лидера партии и премьера необходим 81 сторонник.

