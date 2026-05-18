Reuters: Стармер не собирается уходить в отставку

Я сосредоточен на работе, которую меня попросили выполнять, а именно служить моей стране и выполнять свои обязанности премьер-министра Великобритании.
Более того, заместитель премьера Дэвид Лэмми заявил, что Стармер даже не намерен устанавливать график своего ухода. Эти заявления последовали после того, как в выходные ряд СМИ сообщил, что британский премьер может объявить об отставке.
Агентство Reuters напоминает, что оглушительный провал лейбористов на выборах 7 мая побудил почти четверть однопартийцев Стармера призвать его к сложению полномочий. А два соперника премьера открыто бросили ему вызов, стремясь сместить с занимаемого поста.
Депутат Уэс Стритинг, который на прошлой неделе ушел с должности министра здравоохранения, в субботу сообщил, что будет участвовать в любой «официальной борьбе за лидерство». Кроме того, на место в парламенте претендует Энди Бернхэм, мэр Большого Манчестера и давний соперник Стармера. В случае избрания в парламент он также сможет принять участие в выборах.
Как уточняет Reuters, любой кандидат, желающий бросить вызов Стармеру, должен заручиться поддержкой 20% членов парламента от Лейбористской партии. Сейчас лейбористы занимают 403 места в парламенте, то есть кандидату на пост лидера партии и премьера необходим 81 сторонник.