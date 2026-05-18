Политолог объяснил, как Иран ответил на визит Трампа в Китай

Мохаммад-Багер Галибаф — известная фигура на политическом поле Ирана. Начав военную карьеру в 1980 году во время ирано-иракской войны, дослужился до начальника Главного управления полиции Ирана, несколько лет занимал пост мэра Тегерана. Кроме того, Галибаф несколько раз принимал участие в президентских выборах, но безуспешно. Пост спикера парламента занял в 2020 году. После начала военной операции США и Израиля в Иране американские СМИ называли Галибафа потенциальным партнером США и перспективной кандидатурой для переговоров по завершению конфликта.