Политолог объяснил, как Иран ответил на визит Трампа в Китай

Тегеран отреагировал на визит президента США Дональда Трампа в Китай, но не заявлениями, а кадровым решением: назначение спикера парламента Багера Галибафа спецпредставителем Ирана по делам с Китаем, по мнению политолога Максима Жарова, стало ответом Вашингтону. Об этом эксперт пишет в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политолог напоминает, что ранее должность спецпредставителя Ирана по делам с Китаем занимал бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, погибший в результате атаки США и Израиля в марте.

Теперь, надо понимать, Галибаф как фактический лидер правящей группы Ирана находится под опекой Пекина и его ликвидация Израилем будет нарушением «консенсуса» по Ормузскому проливу, достигнутого (председателем КНР) Си Цзиньпином и Трампом в ходе переговоров в Пекине.

Максим Жаров
политолог

Мохаммад-Багер Галибаф — известная фигура на политическом поле Ирана. Начав военную карьеру в 1980 году во время ирано-иракской войны, дослужился до начальника Главного управления полиции Ирана, несколько лет занимал пост мэра Тегерана. Кроме того, Галибаф несколько раз принимал участие в президентских выборах, но безуспешно. Пост спикера парламента занял в 2020 году. После начала военной операции США и Израиля в Иране американские СМИ называли Галибафа потенциальным партнером США и перспективной кандидатурой для переговоров по завершению конфликта.

По мнению Жарова, кадровое решение Ирана никак не повлияет на планы Израиля в случае, если он решит продолжить войну в одиночку — то есть без США.

Но вот отношения Трампа с Си Цзиньпином в случае ликвидации Галибафа уже в таком статусе будут разрушены безвозвратно. А эти отношения, как показали словесные интервенции Трампа по Тайваню сразу после отлета из Пекина, сейчас куда нужнее президенту США, чем председателю КНР.

Максим Жаров
политолог

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп провел совещание с ключевыми членами своей команды по национальной безопасности, посвященное дальнейшим шагам в отношении Ирана. По данным телеканала, встреча состоялась спустя несколько часов по возвращении американского президента из Пекина. Детали обсуждений не раскрываются.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше