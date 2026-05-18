Inbox: Каллас заявила о нежелании баллотироваться в президенты Эстонии

Мне кажется, что я точно неподходящий человек (на должность президента Эстонии).
Я бываю в разных странах, и иногда возникает мысль: могла бы я быть послом в одной из этих стран? Но супруг говорит, что работа посла для меня слишком спокойная.
Inbox уточняет, что в Эстонии президента избирает парламент: кандидат должен получить не менее 68 голосов из 101 члена Рийгикогу. Следующие президентские выборы в старен начнутся в августе, а голосование в парламенте запланировано на 2−3 сентября. Действующий президент Алар Карис заявил, что вряд ли будет баллотироваться на второй срок.
* Каллас с 2021 по 2024 год была премьер-министром Эстонии. Она стала первой женщиной, занявшей этот пост.