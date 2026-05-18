Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Inbox: Каллас заявила о нежелании баллотироваться в президенты Эстонии

Кая Каллас, еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности, считает, что «не подходит» на пост президента Эстонии, сообщает латвийский интернет-портал Inbox.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Несмотря на то что Каллас рассматривает различные карьерные сценарии за пределами своей нынешней должности, она не собирается участвовать в президентской гонке* в Эстонии. Каллас подчеркнула, что не считает себя подходящим кандидатом на роль главы государства, говорится в статье.

Мне кажется, что я точно неподходящий человек (на должность президента Эстонии).

Кая Каллас
еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности

Каллас также отметила, что во время своих поездок в разные страны она иногда задумывается о других дипломатических возможностях, однако признала, что роль посла для нее «слишком спокойная».

Я бываю в разных странах, и иногда возникает мысль: могла бы я быть послом в одной из этих стран? Но супруг говорит, что работа посла для меня слишком спокойная.

Кая Каллас
еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности

Inbox уточняет, что в Эстонии президента избирает парламент: кандидат должен получить не менее 68 голосов из 101 члена Рийгикогу. Следующие президентские выборы в старен начнутся в августе, а голосование в парламенте запланировано на 2−3 сентября. Действующий президент Алар Карис заявил, что вряд ли будет баллотироваться на второй срок.

* Каллас с 2021 по 2024 год была премьер-министром Эстонии. Она стала первой женщиной, занявшей этот пост.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше