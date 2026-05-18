Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Октябрьск

Вячеслав Федорищев осмотрел парк им. Горького, который был реконструирован в прошлом году. В рамках реализации проекта победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях здесь было проведено комплексное благоустройство. Вместе с руководителями города, министерства энергетики и ЖКХ, компании-подрядчика губернатор оценил качество проведенных работ. Глава региона сделал ряд замечаний, потребовав устранить выявленные недостатки в кратчайшие сроки. В парке к Вячеславу Федорищева обратилась местная жительница, дочь погибшего участника СВО. Она попросила организовать около парка автомобильную парковку. «Парковка будет сделана уже в ближайшее время», — сказал губернатор.