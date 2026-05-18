Самое загадочное убийство СССР так и не раскрыто

В истории советского и российского правосудия это уголовное дело стало одним из самых загадочных. В декабре 1978 года девятилетняя Лена Закотнова вышла из дома и не вернулась. Через два дня её тело обнаружили у моста через реку Грушевку в Шахтах (Ростовская область). Душегуб надругался над несчастной, выколол глаза и задушил.
Подозрение пало на троих человек, среди которых был и кровожадный маньяк Чикатило. Но в итоге все обвинения по этому делу с него сняли.
Мужчина в шляпе.
Второклассница Лена после уроков вышла из школы № 11. Она должна была пойти на танцы, потом собиралась кататься с друзьями на горке, но домой на Парковую улицу так и не вернулась. Около 18:00 её в красном пальто видели на остановке «Грушевский мост»: школьница беседовала с мужчиной в шляпе и очках, а затем последовала за ним в сторону безлюдного Межевого переулка.
Спустя двое суток в ледяной воде реки Грушевки обнаружили тело девочки с проколотыми и завязанными шарфом глазами. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала следы тяжкого сексуального насилия и три проникающих ножевых ранения в брюшную полость, однако непосредственной причиной смерти стало механическое удушение.
Внимание оперативников мгновенно привлёк местный житель Александр Кравченко. В 1970 году, ещё будучи подростком, он уже был осуждён за убийство десятилетней девочки, которую изнасиловал и выколол ей глаза.
Отсидев шесть лет, он вышел по УДО, после работал штукатуром, создал семью и ждал второго ребёнка. Казалось, человек исправился. Изначально у Кравченко было алиби: жена и знакомая подтвердили, что в тот вечер он был дома. Вскоре подозреваемого отпустили.
Ситуация радикально изменилась в январе 1979 года, когда Кравченко задержали за кражу у соседа. В феврале Кравченко написал две «явки с повинной», детально описав расправу над Леной Закотновой. Впоследствии он неоднократно отказывался от признаний, утверждая, что они написаны под давлением, а детали он почерпнул из материалов экспертизы, которые ему демонстрировали.
Несмотря на противоречия, 16 августа 1979 года Ростовский областной суд приговорил его к расстрелу. Череда апелляций в Верховном Суде РСФСР возвращала дело на доследование, но после настойчивых требований бабушки убитой приговор оставили в силе. 5 июля 1983 года Александр Кравченко был расстрелян.
Тень Чикатило.
В начале 1980-х Ростовскую область накрыла волна серийных убийств. Была развёрнута операция «Лесополоса» — самое масштабное розыскное мероприятие в истории СССР. Проверили свыше 200 тыс. человек. 20 ноября 1990 года был задержан Андрей Чикатило. На допросах он неожиданно признался в убийстве Лены Закотновой, назвав его своим «первым преступлением».
Следственная группа активно взялась за этот эпизод. В 1991 году Верховный Суд отменил смертный приговор Кравченко.
Однако на процессе над Чикатило в 1992 году разразился скандал. Обвиняемый отказался от показаний по делу Закотновой. Чикатило не мог точно указать расположение строений, путался в деталях местности. 15 октября 1992 года суд признал Чикатило виновным в 52 убийствах, но перед его расстрелом в 1994 году Верховный Суд исключил из приговора эпизод с Еленой Закотновой. Таким образом, оба осуждённых официально признаны невиновными в этом страшном преступлении.
Неожиданное признание.
В тени основного расследования осталась фигура Анатолия Григорьева. В январе 1979 года в Новочеркасске свёл счёты с жизнью 50-летний работник трамвайного парка. Накануне Нового года, в сильном алкогольном опьянении, он хвастался коллегам, будто бы «зарезал и задушил девочку из газет». Работники списали это на пьяные фантазии. Однако, осознав возможные последствия, Григорьев впал в депрессию, клялся в невиновности и в итоге свёл счёты с жизнью. Следствие не нашло доказательств его причастности, но сомнения остались.
Дело Закотновой породило острые дискуссии среди профессионалов. Одни считали, что настоящим убийцей был Кравченко. Другие придерживались противоположной точки зрения: виновен всё-таки Чикатило.
Дело Елены Закотновой остаётся до конца не раскрытым. Возможно ёё убийца так и не понёс наказание.