Самое загадочное убийство СССР так и не раскрыто

Второклассница Лена после уроков вышла из школы № 11. Она должна была пойти на танцы, потом собиралась кататься с друзьями на горке, но домой на Парковую улицу так и не вернулась. Около 18:00 её в красном пальто видели на остановке «Грушевский мост»: школьница беседовала с мужчиной в шляпе и очках, а затем последовала за ним в сторону безлюдного Межевого переулка.