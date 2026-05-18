Кремль раскрыл программу визита Путина в Китай

В ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай планируется подписание около 40 документов. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, соглашения будут охватывать сферы промышленности, торговли, транспорта, строительства, образования, кинематографии и другие направления.

Источник: Reuters

21 документ будет подписан в присутствии Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В их числе — Декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. «Об остальных будет просто объявлено на церемонии», — заявил Ушаков журналистам. Межправительственные, межведомственные и коммерческие соглашения также затронут вопросы атомной энергетики и взаимодействия между информационными агентствами.

Встреча российского лидера с Си Цзиньпином начнется после церемонии приветствия Владимира Путина в Доме народных собраний. «Эта встреча проводится в узком составе, и в ходе нее планируется обсудить наиболее важные вопросы, важные и чувствительные вопросы отношений между нашими странами», — пояснил Юрий Ушаков.

В числе тем для обсуждения главами государств — строительство газопровода «Сила Сибири-2», предусматривающего поставки российского газа в Китай через территорию Монголии. Кроме того, Владимир Путин проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Как уточнил помощник президента России, стороны обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Визит Владимира Путина в Китай состоится 19—20 мая. В состав российской делегации войдут заместители председателя правительства Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко.

Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше