Кремль раскрыл программу визита Путина в Китай

21 документ будет подписан в присутствии Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В их числе — Декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. «Об остальных будет просто объявлено на церемонии», — заявил Ушаков журналистам. Межправительственные, межведомственные и коммерческие соглашения также затронут вопросы атомной энергетики и взаимодействия между информационными агентствами.
Встреча российского лидера с Си Цзиньпином начнется после церемонии приветствия Владимира Путина в Доме народных собраний. «Эта встреча проводится в узком составе, и в ходе нее планируется обсудить наиболее важные вопросы, важные и чувствительные вопросы отношений между нашими странами», — пояснил Юрий Ушаков.
В числе тем для обсуждения главами государств — строительство газопровода «Сила Сибири-2», предусматривающего поставки российского газа в Китай через территорию Монголии. Кроме того, Владимир Путин проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Как уточнил помощник президента России, стороны обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества.
