Востоковед оценил роль Пакистана в переговорах США и Ирана

Ибрагимов добавил, что мирный процесс остается крайне размытым и балансирует на грани неопределенности. В самом Тегеране мало кто верит в успех переговоров, хотя Исламабад полагает, что прогресс возможен, если иранская сторона проявит большую гибкость. По мнению политолога, иранцы опасаются, что очередная уступка будет воспринята как признак слабости.