Востоковед оценил роль Пакистана в переговорах США и Ирана

Эксперт подчеркивает: Тегеран показывает, что настроен на серьезный диалог и стремится разрешить конфликт без применения силы.
«Надежда умирает последней, недаром говорят, поэтому какая-то доля процента оптимизма в рамках переговоров сохраняется для того, чтобы понять, готовы ли дальше стороны в чем-то, скажем так, согласовывать свои позиции…», — отметил собеседник ИС «Вести».
Ибрагимов добавил, что мирный процесс остается крайне размытым и балансирует на грани неопределенности. В самом Тегеране мало кто верит в успех переговоров, хотя Исламабад полагает, что прогресс возможен, если иранская сторона проявит большую гибкость. По мнению политолога, иранцы опасаются, что очередная уступка будет воспринята как признак слабости.