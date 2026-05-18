Украинские БПЛА 18 мая пытались атаковать десять регионов России

Дежурные подразделения ПВО отразили атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на регионы России. Налету БПЛА подверглись десять субъектов РФ, находящихся за пределами зоны специальной военной операции.

Источник: Российская газета

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО с 07:00 до 16:00 перехвачен 91 беспилотник самолетного типа.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО с 07:00 до 16:00 перехвачен 91 беспилотник самолетного типа.

Дроны-камикадзе уничтожены над территориями Воронежской, Белгородской, Курской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Нижегородской и Тульской областей. БПЛА сбиты также в Подмосковье и Краснодарском крае.

Всего 18 мая средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 265 беспилотников самолетного типа, в северной части Черного моря потоплен безэкипажный катер ВСУ.

Необходимо отметить, что, по сводным данным Минобороны РФ, украинские боевики снижают количество ударов. 17 мая российские зенитчики уничтожили 1054 беспилотника самолетного типа, а также восемь управляемых авиационных бомб, ракеты «Фламинго» и «Нептун-МД».

