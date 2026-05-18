США приостановили ротацию войск в Польше

США приостановили ротацию своих вооруженных сил на территории Польши. Об этом заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Источник: Reuters

Как ранее, 13 мая, сообщило издание Defense News со ссылкой на неназванного представителя американской армии, военное ведомство США в одностороннем порядке отменило отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, численность которой превышает 4 тысячи военнослужащих. Источник издания не привел деталей данного решения. Вместе с тем 15 мая издание Politico информировало, что это решение было принято лично министром армии США Питом Хегсетом.

«Ротация приостановлена, но она не бросает тень на польско-американские отношения», — отметил Косиняк-Камыш.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что соответствующие планы американской стороны сохранялись в режиме строгой секретности.

«Решение о приостановке ротации, смены контингента было принято в последние часы или дни. В США эту информацию имел очень узкий круг лиц и ни с одним союзническим государством американцы ею не поделились, об этом не было речи несколько дней назад во время разговора президента Дональда Трампа и президента Кароля Навроцкого», — заявил министр.

Косиняк-Камыш выразил надежду на то, что присутствие американских военнослужащих в Польше станет постоянным, а не ротационным.

«Я давно говорю, что это может принести хорошие последствия, что вместо ротационного присутствия может быть постоянное присутствие. Мы к этому готовы, мы готовы к инвестициям, но это будет решением американского правительства», — добавил он.

Согласно последним данным, на территории Польши дислоцировано около 10 тысяч американских военных.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше