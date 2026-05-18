Al Hadath: Иран готов передать обогащенный уран РФ вместо США

Кроме того, отмечается, что Тегеран настаивает на том, чтобы Оман и Пакистан играли «значительную роль при любом возникающем конфликте вокруг Ормузского пролива». Любое потенциальное соглашение с США, по мнению иранской стороны, должно быть гарантировано международным сообществом. Как стало известно Al Hadath, Тегеран стремится «отделить проблему относительно его ядерной программы от решения вопросов судоходства в районе Ормузского пролива» и намерен добиваться «долгосрочного замораживания своей ядерной программы вместо ее полной ликвидации».