Al Hadath: Иран готов передать обогащенный уран РФ вместо США

Согласно информации телеканала, в доработанном проекте указывается, что исламская республика готова «передать обогащенный уран России вместо США при определенных условиях». Конкретные условия не раскрываются. Как уточняет Al Hadath, иранская сторона также может отказаться от требования к США о компенсации ущерба, нанесенного в ходе войны, однако намерена добиваться от Вашингтона «экономических уступок».
Кроме того, отмечается, что Тегеран настаивает на том, чтобы Оман и Пакистан играли «значительную роль при любом возникающем конфликте вокруг Ормузского пролива». Любое потенциальное соглашение с США, по мнению иранской стороны, должно быть гарантировано международным сообществом. Как стало известно Al Hadath, Тегеран стремится «отделить проблему относительно его ядерной программы от решения вопросов судоходства в районе Ормузского пролива» и намерен добиваться «долгосрочного замораживания своей ядерной программы вместо ее полной ликвидации».